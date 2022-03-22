Abramovich yeni kulübü için tekneyle yanaştı!

Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü... Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in dün istifa etmesinin nedeni de Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı şeklinde yorumlanmıştı. Chelsea'yi satışa çıkartmak zorunda kalan Abramovich'in rotasını Türkiye'ye çevirdiği öğrenildi. Fakat bu takımın Göztepe değil, TFF 2.Lig'den başka bir takım olduğu ortaya çıktı...



Ajansspor'da yer alan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich'in gözü kulağı Türkiye'de... Chelsea'yi satışa çıkartmak zorunda kalan Rus milyarder, yeni yatırım yapma planları içine girdi. Uygun ülkeyi arayan Abramovich, kararını Türkiye'den yana kıldı...

GÖZTEPE'Yİ ALACAK İDDİASI...

Uzun yıllardır sahibi olduğu Chelsea'yi bırakmak zorunda kalan Rus milyarderin ultra lüks yatı, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gelmişti. Bu olayın gerçekleşmesi üzerine Göztepe'yi satın alacak iddiası sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in de istifa etmesi bu iddiayı bir hayli güçlendirmişti... Fakat işin aslı yeni ortaya çıktı.

GÖZTEPE DEĞİL BODRUMSPOR!

Abramovich'in Göztepe'yi almak istediği basına yansımıştı. Ancak Rus milyarderin hedefinin Bodrumspor'u satın almak olduğu öğrenildi. Abramovich'in TFF 2.Lig'de mücadele eden Bodrumspor'u almak için çaba içinde olduğu iddia edildi. Bodrumspor ilgisinin altında hem özel hem de bürokratik nedenler yatıyor. Abramovich'in Türkiye'ye geldiğinde tatil için tercih ettiği ve uluslararası değer olarak gördüğü Bodrum'u çok sevdiği, birçok yabancının burada yaşamasından dolayı kulübü tercih ettiği belirtiliyor.

BİR AVANTAJI DA 'A.Ş' STATÜSÜ

TFF 2.Lig'de mücadele eden Bodrumspor, 1.Lig'e çıkma şansını hala sürdürüyor. Bodrumspor, A.Ş statüsünde bulunuyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor...