Aboubakar'da tek engel ortaya çıktı! Bakalım şimdi ne olacak?

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcü Aboubakar'la her konuda anlaştığı belirtildi. Deneyimli futbolcu kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshedecek.

Weghorst'un Manchester United'a transferiyle birlikte yeni isim arayışına giren Beşiktaş'ın en büyük adayı Vincent Aboubakar'dı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer ile ilgili, "Aboubakar gündemimizde. Ancak sözleşmesi devam ediyor. Durumu netleşir netleşmez bakacağız. Listemizde başka bölgeler için de oyuncular var. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz" diye konuşmuştu.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile her konuda anlaştı. Kamerunlu yıldızın, Al Nassr ile sözleşme feshi için son görüşmesini yapacak.

Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın kulübü ile henüz sözleşmesini feshetmemesi. Al Nassr'ın son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.

Bugün sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından en geç salı gününe kadar İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

İŞTE KAZANACAĞI ÜCRET!

30 yaşındaki golcü oyuncu ile yapılan son görüşmede 1 yılı opsiyon olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret konusunda anlaşma sağlandı.