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Spor Aboubakar ilk kez cevap verdi! Beşiktaş'ın teklifi iletildi...
Spor

Aboubakar ilk kez cevap verdi! Beşiktaş'ın teklifi iletildi...

Beşiktaş'ta beklenen Weghorst ayrılığı an meselesiyken, golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş rotasını eski oyuncusu Vincent Aboubakar'a çevirmişti. Siyah-Beyazlı ekip Kamerunlu golcü için ilk somut adımı atarken, Kamerunlu oyuncudan da bu ilgiye yanıt gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 22:38:00 -
Aboubakar ilk kez cevap verdi! Beşiktaş'ın teklifi iletildi...

Beşiktaş'ta beklenen Weghorst ayrılığı an meselesiyken, golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş rotasını eski oyuncusu Vincent Aboubakar'a çevirmişti. Siyah-Beyazlı ekip Kamerunlu golcü için ilk somut adımı atarken, Kamerunlu oyuncudan da bu ilgiye yanıt gecikmedi.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz gün oynanan Kasımpaşa maçında takımının ikinci golünü kaydeden Hollandalı yıldızın attığı golden sonra yaptığı sevinç, taraftarları önce sevindirirken sonra ise endişelendirdi.

Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öptü, kalp yaptı ve taraftarlara el sallayarak veda edercesine bir jestte bulunmuştu. Konuyla alakalı gelen peşpeşe açıklamaların ardından Hollandalı golcünün ayrılığına kesin olarak bakılırken, golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giymiş olan ve taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar'ı gündemine alırken, Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Kamerunlu oyuncunun Arap ekibine veda etmesi bekleniyordu.

Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş'tan Aboubakar için ilk somut adım geldi. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat 2.5M € yıllık ücret sözlü teklifte bulundu.

ABOUBAKAR'DAN YANIT GELDİ

Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti. Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar ve Beşiktaş resmi boyuta geçecek.

 

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