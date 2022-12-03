Aboubakar Dünya Kupası'nda bir ilki yaşadı!

Brezilya'yı 1-0 yenen Kamerun'a galibiyeti getiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane'dan bu yana Dünya Kupası'nda gol attığı bir maçta kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun son haftasında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kamerun 1-0 kazandı.

Kamerun'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Aboubakar kaydetti.

Brezilya karşısında 81. dakikada ilk sarı kartını gören Vincent Aboubakar, uzatma dakikalarında attığı golden sonra formasını çıkarttığı için bir sarı kart daha görerek oyundan atıldı.

Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane'dan bu yana Dünya Kupası'nda gol attığı bir maçta kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

Brezilya ilkleri yaşadı!

Kamerun'a karşı aldığı yenilgiyle birlikte birlikte Brezilya, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası gruplarında mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Dünya Kupalarında bugüne kadar hiçbir Afrika ülkesine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Brezilya, Kamerun karşısında bir ilki yaşadı.