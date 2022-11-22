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Spor Aboubakar aşka geldi! "Dünya Kupası'nda her maç 2 gol atacağım"
Spor

Aboubakar aşka geldi! "Dünya Kupası'nda her maç 2 gol atacağım"

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Dünya Kupası öncesinde Kamerun'u zayıf halka olarak görenlere "Her maç en az 2 gol atacağım" diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 13:59:00 -
Aboubakar aşka geldi! "Dünya Kupası'nda her maç 2 gol atacağım"

Kamerun'un golcüsü Vincent Aboubakar, Dünya Kupası öncesinde iddialı konuştu.

Başarılı golcü, turnuva öncesinde Bazı Kamerunluların kendisiyle alay ettiğini gördüğünü ve buna üzüldüğünü söyleyerek, "Bize inanmayanlar ve gruptan çıkmamızın imkansız olduğunu söyleyenler var. Bunu görmek üzücü." dedi.

Aboubakar sonrasında ise iddialı konuştu. "Gruptan çıkmanız imkansız diyen ve bizimle alay eden bazı Kamerunlulara buradan söylüyorum: 'Her maç en az 2 golüm var'. Yazın bunu bir yere. Kamerun için hiçbir şeyin imkansız olmadığını göreceksiniz. Bunu göstermek için buradayım." ifadelerini kullandı.

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