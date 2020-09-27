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Spor Aboubakar artık Beşiktaş'ta
Spor

Aboubakar artık Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:41:00 -
Aboubakar artık Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki santrfor ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Öte yandan, Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle bugün oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Atiba’nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile karşılaşmada görev almayacağı açıklandı.

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