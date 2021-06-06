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İSLAM Abese Suresi 20. ayeti manası nedir?
İSLAM

Abese Suresi 20. ayeti manası nedir?

Abese Suresi 20. ayeti manası ne? Abese Suresi 20. ayetin anlamı merak ediliyor. Abese Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 80. suresidir. 42 ayetten oluşmaktadır. Peki Abese Suresi 20. ayeti manası nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 08:38:00 - 2021-06-06 08:39:19
Abese Suresi 20. ayeti manası nedir?

Tamamıyla Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. İsmini birinci âyetindeki yüzünü ekşitti anlamına gelen “abese” kelimesinden almıştır. Kendisinden önce Nazi'at Suresi, kendisinden sonra Tekvir Suresi yer alır.

Abese Suresi 20. ayeti manası

“Sonra ona anasından doğma, dünyada yaşama, hayır ve şerden birini seçme yolunu kolaylaştırdı."

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