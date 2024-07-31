ABD'ye tarihi bir ders vermişti! Fuad Şükrü'ün cansız bedenine ulaşıldı

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binaya düzenlediği saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANI BİLGİLENDİRDİ!

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yaralı sayısını da 80 olduğunu duyurmuştu.

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İSRAİL DÜN DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü şehit ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, şehir edilen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, şehadetini doğrulamamıştı.

ABD üssüne saldırı

Beyrut kışla bombalaması, 23 Ekim 1983 tarihinde Lübnan İç Savaşı döneminde Beyrut'ta meydana gelen bombalı saldırıdır. Bomba yüklü iki kamyonun Amerikan ve Fransız askerlerinin barındığı binaların önünde patlatılması sonucu 299 Amerikan ve Fransız askeri öldü.