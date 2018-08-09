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ABD’ye güvenilmez

Müttefik görünümlü düşman ABD’nin terör örgütüne yeni parti silah yardımı yapmasını Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Amerika’nın ne dostluğuna ne de düşmanlığına güven olur. Menfaat için her şey yapar” dediler.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:50
ABD’ye güvenilmez

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Sözde müttefikimiz ABD’nin, Türkiye ile gerginlik yaşadıktan sonra terör örgütü YPG’ye 200 TIR’lık yeni parti silah yardımı yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Türkiye’nin müttefikliğini sorguladığı bir dönemde ABD’nin bu eylemi, ortamı daha da gerecek bir hamle olarak yorumlandı.

ELİMİZİ KUVVETLENDİRECEK

Yapılan bu yardımın açığa çıkmasıyla Türkiye’nin ABD ile yapılacak müzakerelerde elini kuvvetlendireceğini vurgulayan eski Bakan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beril Dedeoğlu, “ABD’nin PKK’ya verdiği destek çok gizli bir durum değil. Yavaş yavaş bunun hangi mekanizmalarla yapıldığı açığa çıkıyor. Dolayısıyla bunun açığa çıkmış olması kendi terör listesinde bulunan bir terör örgütüne yardım etmesi bundan sonra bunu bu kadar rahat yapamayacağı anlamına gelir. Bu da muhtemelen Türkiye’yle yapılan müzakerelerde Türkiye’nin elini kuvvetlendiren bir durum olur. ABD, sadece PKK’ya yardım etmiyor. Darbeye yardım meselesi de var. ABD’nin müttefiklerine barışçıl davranmadığı aşikar. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerinde Türk tarafının ilişkisini Amerika’ya sorma imkanı veriyor. Bu yardım meselesi Amerika’nın zaafı ya da açığı olarak Türkiye tarafından kullanılabilir bir malzemedir” değerlendirmesini yaptı.

ABD’YE GÜVENİLMEZ

Avukat Özkan Ertekin de, “ABD’nin bu silah ve mühimmat yardımı, milli menfaatlerimize uymadığı apaçık ortada. Müttefik bir ülkenin bunu yapmaması gerekiyor. Devlet büyüklerimiz, gerekli tedbirleri alacaktır. İlişkilerimizin kötü gittiği bir dönemde Amerika kalkıp mücadele ettiğimiz terör örgütü YPG’ye silah yardımı yapıyorsa bu müttefiklik sorgulanmalı. Amerika’nın ne dostluğuna ne de düşmanlığına güven olur. Kendi menfaatleri için her zaman, her şeyi yapabilir. Türkiye’nin dostu yine Türkiye Cumhuriyetidir. Yine kendi milletidir” ifadelerini kullandı.

MÜHİMMAT SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Zaman zaman gizli sevkiyatlarla terör örgütüne silah mühimmat göndermeyi sürdüren ABD’nin geçtiğimiz gün de 200 TIR’lık yeni parti silah mühimmat sevk ettiği ortaya çıktı. 200 araçtan oluşan kamyonlarla Rojava’ya giden silah ve cephaneler YPG’nin kullanımı için bölgeye gönderildi. Gönderilen konvoyda ise askeri mühimmatın bulunduğu öğrenildi. Türkiye’nin karşı çıktığı bu silah ve mühimmat yardımlarının, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinin kötü gittiği sırada yapılması müttefikliği bir kez daha sorgulattırdı. ABD’nin bu tür gizli sevkiyatlarla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye gönderdiği silah mühimmat miktarının 7 bin TIR’ı geçtiği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:50
  1. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beril Dedeoğlu
  2. PKK
  3. ABD
  4. Avukat Özkan Ertekin
  5. Rojava
  6. YPG
  7. Suriye

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  • hakan tekinhakan tekin46 dk önce
    Allah tez zamanda bu abd yi parça parça etsin kendi içinden parçalansın küçücük israilin uydusu olduğunu gerçek amerikan halkı fark etsinde yöneticilerini ona göre seçsinler koskoca 350 milyon nüfuslu bir ülke 7 milyon amerikan yahudisine teslim olmuşlar çok yazık hiç mi aklı başında kimse yok bu ülkede 10 bin km den gelip bu grubun sapıkça emellerine alet oluyorlar.
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