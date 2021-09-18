Abdurrahman Dilipak'tan Sedat Peker açıklaması! 'Peker'in ajandası önümüzdeki günlerde netleşecek'

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit youtube kanalında gündemi değerlendirdi.

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e ilişkin açıklamalarda bulunan Dilipak, "Peker'in susması sürecin durduğu anlamına gelmiyor. Bu konular ülke genelinde, daha sansasyonel değil de daha sessiz ve derinden tartışılmaya devam ediyor. Bundan sonra olacakları sadece Peker'in kendi ajandasından değil, hem Türkiye'nin hem de AK Parti'nin ajandası açısından değerlendirmek gerek. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde ne gibi kararlar alıp adımlar atacağını takip eden FETÖ'cüler de var. Önümüzdeki günlerde Peker'in ajandasının biraz daha netleşeceğini, bunun biraz da AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ajandasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Zaman içinde ne olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz." dedi.