Abdurrahim Fırat kimdir nerelidir? AK Parti MKYK üyesi Abdurrahim Fırat hangi görevlerde bulundu?

Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK üyesi olmasından sonra özgeçmişi hakkında araştırma yapılıyor.AK Parti tanıtım filminin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkarak 2023 manifestosunu açıkladı. AK Parti MYK ve MKYK listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Abdurrahim Fırat de AK Parti MKYK üyesi listesinde yerini aldı. Abdurrahim Fırat, Şeyh Said'in torunu Abdülmelik Fırat'ın yeğenidir.

AK Parti MKYK üyesi kimdir?

Abdurrahim Fırat, 1966 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Erzurum’da tamamlayarak, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır. 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti’den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçildi. Siyaset akademisi 10. ve 15.Dönem Kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamladı. 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Hukuk Danışmanı olarak görev yaparken aday adayı olmak için 10 Şubat 2015 tarihinde istifa etti. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.