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Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner, FETÖ'den tutuklandı!

Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 6 kişiden birinin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru olduğu ortaya çıktı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:15
Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner, FETÖ'den tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik 19 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı ardından yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner'in de olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Caner'in FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, kapatılan örgüte ait Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edildi. Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün sözde üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. (33) tedavi için geldiği hastanede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar Necati K. ile Mevlüt D. tutuklandı. Edirne'de ise Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. FETÖ operasyonları kapsamında Balıkesir'de 8 astsubay, Antalya'da 16 kişi gözaltına alındı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:15
  1. Edirne
  2. Balıkesir
  3. Antalya
  4. Adana
  5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Gazi Üniversitesi
  7. FETÖ
  8. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  9. Sedat Caner
  10. Caner
  11. ByLock
  12. Bank Asya
  13. Fetullah Gülen
  14. Yunanistan

YORUM YAZ

  • HakanHakan1 sa önce
    Hic sasirmadim. Feto nun GÜL üne dokunulacagi gunu iple cekiyorum.
  • hürhür1 sa önce
    a.gül etrafı fetoyla kaplı desteğini kesmemiş halen demekki
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ÇORAP SÖKÜLMEYE BAŞLARSA NERELERE GİDECEĞİ BELLİ OLUYOR. ŞİMDİLİK İLMEK UCU TUTULMUŞ DURUMDA. HEMDE ÇOK SIKI TUTULUYOR. CUMHURİYET SAVCILARININ GÖREVİ FETÖ NÜN KİRLİ ÇORABINI SÖKMEK.
  • AaaaAaaa1 sa önce
    Şaşırdık mı yooo
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