Abdullah Gül Üniversitesi profesör doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde görevlendirilmek üzere profesör doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Abdullah Gül Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Abdullah Gül Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan akademik personel alım ilanını şu şekilde: Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca “Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi” alınacaktır. Başvuracak adayların;

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğretim üyesi alım için genel başvuru şartları

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuruda istenilen belgeler

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD veya USB’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak Adayların dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD veya USB’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

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