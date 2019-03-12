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Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen 'Yeni Bir Parti'de Erdoğan özentiliği

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşımlarda Erdoğan özentiliği dikkatlerden kaçmadı.

12 Mart 2019 Salı 16:30
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen 'Yeni Bir Parti'de Erdoğan özentiliği

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan tarafından kurulacağı öne sürülen Yeni Bir Parti'nin Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar geldi.

'Yeni Bir Parti'nin twitter hesabından gelen son mesajda son günlerin popüler tartışma konularından biri haline gelen “Beka sorunu” ifadesine yer verildi.

İstiklal Marşı’nın kabülünün 98. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Yeni Bir Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanmış olduğu "Akif merhum gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyoruz" ifadelerine benzer bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Erdoğan özentiliği devam ediyor

Yeni Bir Parti'nin paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin kullanılması dikkatlerden kaçmadı. 

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Korkaklar zafer anıtı dikemez" sözünden alıntı yapan Yeni Bir Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Korkaklar tarih yazamazlar!" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iddia edilen Yeni Bir Parti'nin sloganı da 'kopya' çıktı

Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!

Yeni Bir Parti ne zaman açıklanacak?

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurucu lider kadrosunda yer aldığı öne sürülen Yeni Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde önce harekete geçmeyeceği duyuruldu. 

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:30
  1. Abdullah Gül
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Yeni Bir Parti

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