Abdullah Başçı AK Parti'den ihraç mı edildi? Abdullah Başçı kimdir?

Abdullah Başçı AK Parti'den ihraç mı edildi? Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ihraç kararları geldi. AK Parti'de Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi. Peki Abdullah Başçı kimdir?

AK Parti MKYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın kesin ihracı istendi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kurulu sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Abdullah Başçı kimdir?

Abdullah Başcı, 1 Ocak 1960 yılında Konya'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra inşaat, hizmet ve tekstil sektörlerinde yönetici ve kurucu olarak çalıştı.

KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve BESAM (Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Başcı, Milli Savunma Komisyonu Üyesidir.

Abdullah Başcı, orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.