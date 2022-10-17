Abdullah Avcı: Ceket çıktığında ben de konuşurum

Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken siyah-beyazlı taraftarların kendisine yönelik tepkisine de cevap verdi.

"Belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum."

Beşiktaş taraftarının tepkisine ilişkin konuşan Avcı, " Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım, gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum. Bana Beşiktaş formasını hediye ettiler, oğluma götüreceğim. Aslında Bartın'a bakalım. Kimsenin ailesi, kötülükleri hak etmiyor. Ne oldu? Maç oynadık, bu mu? Beşiktaş'a büyük saygım var. Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum." dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"Biz çok yorgunuz"

"Beşiktaş'ta iyi ve derin bir kadro var. İç sahada baskıyı yapacaklarını biliyorduk. 8. günde onlar ilk maçını oynadı, biz 7. günde 3. maçımızı oynadık. Oyunu iyi planladık. İki büyük takıma yakışan bir oyun oldu. Kazanmak için geldik, üzgünüz. Bu atmosferde 1 puan da iyi. İki senedir burada kazandık, yine de kazanmak istedik. Biz çok yorgunuz. Dinlenmek ve en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz.

"Aynı baskıyı burada da yaşadım"

İki gün izin yapacağız. Cumartesi maçımız, ona hazırlanacağız. Beşiktaşlı futbolcuları da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Oyuncularımı da tebrik ederim. Kim kazanırsa kazansın, şampiyon olmayacaktı. Daha 10. haftadayız, 20 haftayı ne yapacağız? 10. haftada final maçı olmaz. Aynı baskıyı burada da yaşadım. Biraz daha bakış açısını değiştirmeliyiz. Kazanmak ya da kaybetmek ölüm değil! Böyle bakarsak, daha iyi hissedeceğiz."