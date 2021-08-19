Abdullah Ağar’dan Taliban sözleri! Arkalarındaki ülkeyi açıkladı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise Taliban'ın , Amerikan ordusununu yenmediğini, ABD'nin vekil olarak kullandığı 300 bin kişilik Afgan ordusunun bozguna uğraması üzerine Afganistan'ı ele geçirdiğini savundu.

Ağar "Bu bir Amerikan tercihidir. Bunu anlamlandırmamız gerekiyor. Çünkü bunun peşinden yeni bir gol yiyecek. ABD yenildi gibi bir hamasetin arkasına saklanamayız. ABD yenilmedi, ABD'nin bir tercihi var. Burda Taliban'ı da ABD kullanıyor." dedi.

"Büyük devletler bu tür oyunları oynarlar." diyen Abdullah Ağar, "Bu bir futbol maçında iki takımı değil, hakemleri desteklemeye benzer. Bazen de hakemleri değil seyircileri desteklemeye benzer. Bunu Çin de, ABD'de, Rusya da, AB de yapar. Bir yarış varsa sahada bu yarıştaki bütün atları desteklerler. Hepsine para basarlar, bunların hangisi kazanırsa kazansın, hangisi kaybederse kaybetsin sonuçta kendileri kazansın isterler. Burada asıl üzerinde durulması gereken Ortadoğu coğrafyası bir bozgun yaşıyor mu yaşamıyor mu, bunu toparlayabir mi, toparlayamaz mı, toparlamakla ilgili Çin, Rusya hamle yapıyor, Pakistan, Türkiye, İran hamle yapıyor." dedi.

Afganistan'dan kalkan insan dolu uçakla ilgili tartışmalara da değinin Abdullah Ağar" Bugün uçağı indirmişler, orada kargaşa yaşanmış, bu taktik bir fotoğraf. Ben jeopolitik fotoğraftan bahsetmeye çalışıyorum. Sahada milyonlarca insan ölmüş kimin umurunda, burada önemli olan ABD'nin 2 bin tane adamı ölmüştür o önemlidir. Bir milyon tane pakistanlı afganistanlı ölmüş Amerikanın umurunda mı zannediyorsunuz." dedi.

Tartışma daha sonra Afganistan'da ABD'nin daha önceki operasyonları üzerine devam etti.