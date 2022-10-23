Abdullah Ağar ele geçirilenleri paylaşıp soruyu sordu
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 17 Nisan 2022 tarihinden bu güne kadar terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin Mili Savunma Bakanlığı videosunu paylaşarak, “Tehlikenin ve neden karın ağrısı yaptıklarının farkında mısınız?” diye sordu.
Yeni Akit Ankara
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 17 Nisan 2022 tarihinden bu güne kadar terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin Mili Savunma Bakanlığı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Korkunç listeyi paylaştı
Paylaşımında ele geçen silah ve mühimmata ilişkin listeyi aktaran Ağar, “17 Nisan’dan bugüne ZAP’tan çıkanlar:
2 SA-18 Güm Uçksvr
40 Güm TAS
36 Havan
106 RPG-7
22 B/A
50 Doshka Ukçsvr
31 Zagros
73 Kanas
85 Bikisi
79 M-16
519 Kaleş.
Ve milyonlarca mühimmat! Tehlikenin ve neden karın ağrısı yaptıklarının farkında mısınız?” sorusunu yöneltti.