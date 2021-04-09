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Gündem Abdulhamit Gül'ün annesi neden vefat etti? Abdulhamit Gül'ün annesi kaç yaşındaydı?
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Abdulhamit Gül'ün annesi neden vefat etti? Abdulhamit Gül'ün annesi kaç yaşındaydı?

Sağlık Bakanı Koca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesinin vefat ettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Abdülhamit Gül'ün annesinin vefat ettiğini açıkladı Paylaşımın ardından Abdulhamit Gül'ün annesi neden vefat etti? Abdulhamit Gül'ün annesi kaç yaşındaydı? soruları merak kazandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-09 21:09:00 -
Abdulhamit Gül'ün annesi neden vefat etti? Abdulhamit Gül'ün annesi kaç yaşındaydı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.

Abdulhamit Gül'ün annesi neden vefat etti?

Bakan Koca paylaşımında: "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Abdülhamit Gül kimdir, nerelidir?

Abdülhamit Gül, 12 Mart 1977'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır.

İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde görev aldı. Yayın dünyasında çalışmaları da bulunan Gül'ün siyasi, güncel ve edebî konularda pek çok makale ve denemesi yayımlandı.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25, 26 ve 27. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçilen Abdulhamit Gül, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

65. Hükümet’te Adalet Bakanlığı görevini yürüten Abdulhamit Gül, 9 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’nde de Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Gül, evli ve üç çocuk babasıdır.

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