Abdulhamid'in torunundan Yeni Zelanda mesajı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, Yeni Zelanda'da, Müslümanlara yönelik gerçekleşen alçak saldırıya ilişkin, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Osmanoğlu;"Yeni Zelanda’da Cuma Namazı kılmak için camiye gelen Müslüman kardeşlerimize yapılan hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Hristiyan ve Yahudi teröristlere de diyorum ki; 'isteseniz de istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacak ve akıbet muttakilerin olacaktır. Unuttuğunuz Türk'ün gücünü yakında yiyeceğiniz tokattan yine hatırlatacağız. Merak etmeyin" dedi.

Terörist Tarrant'ın küstah tehdidi

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, Cuma Namazı esnasında düzenlediği saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan İskoç asıllı terörist Brenton Tarrant, bir manifesto yayınlamış ve Türklere başlığıyla alçak ifadeler kullandı. Terörist Tarrant, Fatih Sultan Mehmed Han'ın fetih emaneti Ayasofya Camii için; "Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" diyerek küstahça tehditler savurdu.

Tarrant'ın küstah tehdidine ilişkin de açıklamalarda bulunan Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerekliliğine vurgu yaparak; "Biz bağımsız bir ülkeyiz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını istiyoruz. Orası bizim için çok önemli ve değerli. İnşallah en kısa zamanda açılacağına da inanıyoruz. Ben Ayasofya'ya bilet alarak değil abdest alarak girmek istiyorum. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması İslam düşmanlarına vereceğimiz en güzel cevap olacaktır" dedi.