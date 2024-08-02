Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni görev yerine uğurlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi
Bakan Bayraktar, "(Karadeniz'de) Bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz." dedi.
Enerji Bakanı Bayraktar, "Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Birileri gibi Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmıyoruz. Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak." diye konuştu.