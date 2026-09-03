ABD'nin uçak gemisi pas tuttu!

286 gününü denizde geçiren ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln, gövdesinin büyük bölümü paslanmış halde Tayland’a ulaştı. Uzun süren deniz görevinin ardından çarşamba günü limana yanaşan geminin pas içindeki görüntüleri dikkat çekti.

ABD Donanmasına göre yaklaşık 335 metre uzunluğundaki uçak gemisi, geçen yıl kasım ayında San Diego’daki ana limanından ayrılmasından bu yana denizde 286 gün geçirdi. Gemi bu süre içinde savaş operasyonlarına katıldı ve İran’a yönelik ablukanın uygulanmasında görev aldı.

Eski ABD Deniz Kuvvetleri Yüzbaşısı Carl Schuster, su hattı boyunca oluşan pasın, denizde 60 günden uzun süre kesintisiz operasyon yürüten gemiler için olağan dışı olmadığını söyledi.

Schuster, Amerikan haber kanalı CNN’e yaptığı açıklamada, özellikle savaş operasyonları sırasında seyir hâlindeyken pasın temizlenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bunun için bakım ekiplerinin su seviyesine indirilerek pası temizlemesi, ardından korozyona karşı iki kat astar ve bunun üzerine iki kat gri deniz boyası uygulaması gerektiğini anlattı.

Pasın tamamen temizlenmesi için yaklaşık 30 günlük bir bakım çalışması gerektiğini tahmin eden Schuster, uçak gemisinin Tayland’daki bekleyişi sırasında en fazla zarar gören bölümlerin onarılabileceğini söyledi.

“USS Abraham Lincoln”, uzun süren görevin ardında birkaç gün sürecek bir mola için Bangkok’un güneyindeki Laem Chabang Limanı’na ulaştı.

Ziyaret sırasında bakım çalışmalarının öncelikli bölgelerle sınırlı kalması bekleniyor. Bunların başında, dalgalara ve tuzlu suyun yol açtığı aşınmaya en fazla maruz kalan gövdenin ön kısmı geliyor.

Geminin gövdesinin durumu, uzun görev süresiyle bağlantılı tek sorun değildi. Bazı haberlerde mürettebatın moralinin düştüğü, tedarik sıkıntısı yaşandığı ve tuvaletler gibi bazı tesislerin durumunun kötüleştiği belirtildi.