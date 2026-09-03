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Gündem İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız
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İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız

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İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız

Gazze'deki saldırılarının ardından dünyanın birçok noktasında protestolar ve boykot çağrılarıyla karşılaşan İsrail'e Belçika'dan bir ret daha geldi. Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, Union Saint-Gilloise ile İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva arasında oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının Den Dreef Stadı'nda yapılmasına izin vermedi. Ridouani, kararın seyircisiz maç seçeneğini de kapsadığını açıkladı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda karşılaştığı tepkiler spor organizasyonlarına da yansımaya devam ediyor.

Belçika'nın Leuven kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına kapılar kapatıldı.

İSRAİL TAKIMINA STADYUMU KAPATTI

Belçika basınında yer alan haberlere göre Leuven Belediye Başkanı Muhammed Ridouani, Union Saint-Gilloise ile Hapoel Beer Sheva arasında 22 Ekim'de oynanması planlanan karşılaşmaya Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yapmasına izin vermedi.

Ridouani, kararının gerekçesini kamu güvenliği olarak açıklarken karşılaşmanın seyircisiz oynanmasının dahi mümkün olmadığını bildirdi.

“SÖZ KONUSU OLAN BİR İSRAİL TAKIMI”

Belediye meclisinde konuşan Ridouani, Union Saint-Gilloise'a herhangi bir itirazlarının bulunmadığını ancak İsrail takımına yönelik tutumunun farklı olduğunu açıkça ortaya koydu.

Ridouani şunları söyledi:

“Union Saint-Gilloise burada memnuniyetle ağırlanır. Ancak bu özel durumda söz konusu olan bir İsrail takımı ve ben bu konuda tutarlıyım.”

İSRAİL'E DAHA ÖNCE DE KAPIYI KAPATMIŞLARDI

Leuven yönetiminin İsrail'e yönelik kararı ilk değil.

Ridouani, Belçika Milli Takımı'nın 2024'te UEFA Uluslar Ligi kapsamında İsrail ile yapacağı karşılaşmanın Macaristan'da oynanmasını hatırlattı. Leuven'de Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile karşılaşmasına da daha önce izin verilmediğine dikkat çekti.

İSRAİL'E DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TEPKİ

Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail, son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde protestolar, boykot kampanyaları ve spor-kültür etkinliklerinde dışlama çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Leuven'den gelen son karar da bu uluslararası tepkinin spor alanındaki yeni örneklerinden biri oldu.

Union Saint-Gilloise, kendi stadının UEFA'nın Avrupa kupaları kriterlerini karşılamaması nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki dört iç saha karşılaşmasını Leuven'deki Den Dreef Stadı'nda oynamayı planlıyordu. İsrail ekibiyle yapılacak maç için ise başka bir çözüm bulunması gerekecek.

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