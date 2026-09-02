Belediye başkanı gurbetteki hemşerilerine seslendi: Köyüne dönene bedava ev ve iş vereceğiz

İspanya'nın Cuenca vilayetine bağlı Serrania Baja bölgesinde bulunan yaklaşık 200 nüfuslu Santa Cruz de Moya köyünün Belediye Başkanı Virgilio Anton sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayımladı. Anton mesajında, beldede boş konutların ve istihdam olanaklarının bulunduğunu ancak kamu hizmetleri ile yerel ekonominin sürdürülebilirliği için nüfus artışına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başkan Anton, kırsal bölgelerde iş fırsatlarının bulunmadığı yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını köyde okul, sağlık hizmetleri ve sosyal imkanların erişilebilir durumda olduğunu, buna karşın köye yeni ailelerin taşınma oranının düşük kaldığını kaydetti.

Turia Kanyonu ve çevresindeki doğal alanlar nedeniyle her yıl turist çeken beldede uzun süredir atıl durumdaki evlerin düşük maliyetle kiralanması veya restore edilmesinin mümkün olduğu, bu durumun özellikle uzaktan çalışanlar ile huzurlu bir yaşam arayan aileler için bir alternatif sunduğu belirtildi.

Ekonominin ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayandığı köyde, iş gücü yetersizliği de yaşanıyor. Belediye başkanı; inşaat ustası, elektrikçi, su tesisatçısı gibi zanaatkarların yanı sıra yaşlı nüfusa yönelik bakım elemanlarına da ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. İspanya genelinde ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde benzer demografik sorunlar yaşanırken, pandemi sonrası dönemde bazı kırsal bölgelerin sınırlı düzeyde de olsa göç almaya başlamıştı. Kamu kurumları kırsal konutların restorasyonu ve kiralanmasını desteklemek amacıyla çalışmalar yürütürken, çeşitli dernekler de köylerin altyapı ve bağlantı olanaklarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri sürdürüyor.