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Dünya Belediye başkanı gurbetteki hemşerilerine seslendi: Köyüne dönene bedava ev ve iş vereceğiz
Dünya

Belediye başkanı gurbetteki hemşerilerine seslendi: Köyüne dönene bedava ev ve iş vereceğiz

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Belediye başkanı gurbetteki hemşerilerine seslendi: Köyüne dönene bedava ev ve iş vereceğiz

Beldede yaşanan iş gücü açığı ile her gün boşalmaya devam eden konutları doldurmak isteyen İspanya'nın Santa Cruz de Moya köyünün Belediye Başkanı Virgilio Anton, sosyal medyadan yayınladığı video ile gurbetteki hemşerilerine çağrı yaparak köyüne dönene bedava ev vereceklerini ve işe yerleştirecekleri garantisi verdi.

İspanya'nın Cuenca vilayetine bağlı Serrania Baja bölgesinde bulunan yaklaşık 200 nüfuslu Santa Cruz de Moya köyünün Belediye Başkanı Virgilio Anton sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayımladı. Anton mesajında, beldede boş konutların ve istihdam olanaklarının bulunduğunu ancak kamu hizmetleri ile yerel ekonominin sürdürülebilirliği için nüfus artışına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başkan Anton, kırsal bölgelerde iş fırsatlarının bulunmadığı yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını köyde okul, sağlık hizmetleri ve sosyal imkanların erişilebilir durumda olduğunu, buna karşın köye yeni ailelerin taşınma oranının düşük kaldığını kaydetti.

 Turia Kanyonu ve çevresindeki doğal alanlar nedeniyle her yıl turist çeken beldede uzun süredir atıl durumdaki evlerin düşük maliyetle kiralanması veya restore edilmesinin mümkün olduğu, bu durumun özellikle uzaktan çalışanlar ile huzurlu bir yaşam arayan aileler için bir alternatif sunduğu belirtildi.

Ekonominin ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayandığı köyde, iş gücü yetersizliği de yaşanıyor. Belediye başkanı; inşaat ustası, elektrikçi, su tesisatçısı gibi zanaatkarların yanı sıra yaşlı nüfusa yönelik bakım elemanlarına da ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. İspanya genelinde ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde benzer demografik sorunlar yaşanırken, pandemi sonrası dönemde bazı kırsal bölgelerin sınırlı düzeyde de olsa göç almaya başlamıştı. Kamu kurumları kırsal konutların restorasyonu ve kiralanmasını desteklemek amacıyla çalışmalar yürütürken, çeşitli dernekler de köylerin altyapı ve bağlantı olanaklarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri sürdürüyor.

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