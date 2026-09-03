YENİ Parti’de 1 Ekim depremi! 12 milletvekili CHP’ye dönüyor

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Taksim Meydanı” programında CHP ile YENİ Parti arasındaki milletvekili hareketliliğine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

Gazeteci Mustafa Yavuz, bir süredir temas halinde olduğu YENİ Partili milletvekillerinden aldığı bilgilere dayanarak 12 milletvekilinin CHP’ye dönmeye hazırlandığını söyledi.

TARİH DE VERDİ: 1 EKİM

Yavuz'un aktardığına göre söz konusu milletvekillerinin CHP'ye dönüşü için TBMM'nin yeni yasama dönemine başlayacağı 1 Ekim tarihi bekleniyor.

Yavuz, 12 ismin tamamının dönüş kararını kendisine teyit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“12 isim bende belli. Hepsi çok rica ettiler ‘ismimizi söyleme’ diye. Ama 1 Ekim itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönecekler.”

Yavuz, milletvekillerinin açıkça isimlerinin verilmesini istememeleri nedeniyle listeyi kamuoyuyla paylaşmadığını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU: KALAN KALIR, GİDEN GİDER

Programda gazeteci Ferhat Murat da benzer yönde bir kulis bilgisinin kendisine ulaştığını aktardı.

Murat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YENİ Parti'ye geçen milletvekillerinin CHP'de kalması için özel bir girişimde bulunmak istemediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuda, “Ben kimseyi aramak istemiyorum. Bu konuyla ilgili kalan kalır, giden gider” yaklaşımını benimsediğini aktardı.

YENİ PARTİ'DE BEKLENTİLER KARŞILANMADI MI?

Ferhat Murat'ın verdiği kulis bilgisine göre YENİ Parti'ye katılan bazı milletvekilleri, parti değişikliğinin ardından siyasi beklentilerinin karşılanmadığını düşünüyor.

Özellikle seçimlerde birinci sıra garantisi alamayan veya il başkanlıkları konusunda istediği sonucu elde edemeyen bazı isimlerin CHP'ye geri dönmeyi değerlendirdiği aktarıldı.

“İÇERİDEKİ KARIŞIKLIK HAD SAFHADA”

Mustafa Yavuz ise YENİ Parti içerisindeki hareketliliğin 12 milletvekiliyle sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti.

CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katılan bazı isimlerin yeniden CHP yöneticileriyle temas kurduğunu belirten Yavuz, “Önümüzdeki günlerde CHP'de çok daha güçlü bir toparlanma göreceğiz” dedi.

Yavuz, YENİ Parti içerisinde yaşanan gerilimin giderek arttığını belirterek önümüzdeki süreçte “büyük kütlesel anlamda kopuşlar” yaşanabileceğini söyledi.

GÖZLER 1 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Kulis bilgisinin gerçekleşmesi halinde 12 milletvekilinin aynı dönemde CHP'ye dönmesi, TBMM'deki sandalye dağılımını da değiştirecek.

Mustafa Yavuz'un isimlerin kendisinde bulunduğunu ve milletvekillerinden dönüş konusunda teyit aldığını açıklaması sonrası gözler 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemine çevrildi.