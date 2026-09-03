Bakanı taşıyan uçak, acil iniş yaptı!

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin’i taşıyan uçak, çarşamba günü Washington’da acil iniş yaptı.

Uçak, seyir sırasında sağ motorunu kaybetti ve derhâl iniş yapmak üzere rotasını Washington’daki Reagan Havalimanı’na çevirdi. Uçağın ilk olarak nereye gittiği ise henüz açıklanmadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre uçakta toplam 14 kişi bulunuyordu.

Mullin, X platformundaki paylaşımında, “ABD Sahil Güvenlik pilotları, tek motorla inişi rutin bir işlemmiş gibi gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Mullin, “Hiçbir panik yaşanmadı, tam bir profesyonellik sergilendi. İniş yaptıktan sonra pilotlar bana böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.” açıklamasında bulundu.