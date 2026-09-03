Sarı kafa Trump yine bildiğini yaptı! Yasaları çiğneyip kendi parasını bastırdı!

Dünyayı zorbalıklarıyla kaosa sürükleyen Donald Trump, bu kez de ülkenin yerleşik yasalarıyla dalga geçti. ABD mevzuatında "hayatta olan bir kişinin resmi paralara basılamaz" hükmü açıkça yer almasına rağmen, güç zehirlenmesi yaşayan sarı kafa Trump'ın baskılarına boyun eğen ABD Darphanesi skandal bir karara imza attı.

ABC News'un haberine göre, ABD Darphanesi altın renginde tasarlanmış Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü. Hayatta olan kişilerin paralarda yer almasını yasaklayan yasalara rağmen basılan para, ülkede hukuki bir tartışma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda portresinin yer aldığı bir parayı bastırmak için Hazine Bakanlığı ve darphane üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Darphanesi, Trump’ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık madeni paraların piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

SATIŞA ÇIKARILDI

Yeni basılan paralar, 25 adet madeni paradan oluşan rulolar için 61 dolar, 100 adet madeni paradan oluşan torbalar için ise 154,50 dolar fiyatla satışa çıkarıldı.

250 BİN ADET RASTGELE DAĞITILDI

Ayrıca ABD Darphanesi, 4 Temmuz’da 250 bin adet madeni parayı özel bir "4 Temmuz" işaretiyle basıp rulo ve torbalar arasına rastgele dağıttıklarını açıkladı.

Yeni madeni paraların rengi tartışma konusu oldu.

HİÇ ALTIN İÇERMİYOR

Altın renginde olmasına rağmen paralar hiç altın içermiyor.

Paranın yüzde 88,5’i bakırdan oluşurken, geri kalan kısmında daha düşük oranlarda çinko, manganez ve nikel yer alıyor.

NASIL HAZIRLANDI?

Baş Gravürcü Joseph Menna, paranın ön yüz tasarımını Beyaz Saray’ın resmi bir fotoğrafından esinlenerek hazırladı.

Trump’ın neredeyse doğrudan karşıya baktığı portrenin üzerinde "LIBERTY" (Özgürlük), "IN GOD WE TRUST" (Tanrı’ya Güveniriz) ifadeleri ve "1776-2026" tarihleri yer alıyor.

Madeni paranın arka yüzünde ise eski baş gravürcü Frank Gasparro tarafından tasarlanan Başkanlık Mührü bulunuyor.

ABD’nin kuruluşunun 250. yılını simgelemek amacıyla mührün merkezindeki kartalın kalkanına "250" rakamı eklendi.

HUKUKİ PROBLEMLER

Donald Trump’ın portresini taşıyan bir madeni paranın tedavüle sokulmasının hukuki dayanağı ise tartışma konusu oldu.

ABD yasaları, hayatta olan kişilerin portrelerinin madeni paralarda kullanılmasını yasaklıyor.

İLK BAŞKANLIK DÖNEMİ

Trump yönetimi ise bu adım için Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde imzaladığı 2020 tarihli Dolaşımdaki Koleksiyonluk Madeni Paraların Yeniden Tasarlanması Yasası'na dayanıyor.

Bu yasa, 2026 yılı boyunca ülkenin kuruluş yıldönümünü simgeleyen tasarımların 1 dolarlık madeni paralarda kullanılmasına izin veriyor.