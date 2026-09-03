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Yerel Bungalov havuzuna düşen çocuktan kötü haber
Yerel

Bungalov havuzuna düşen çocuktan kötü haber

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Bungalov havuzuna düşen çocuktan kötü haber

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konaklama tesisinin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra can verdi.

Olay, 26 Ağustos günü İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tesiste konaklayan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple bungalovun havuzuna düştü. Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, duruma müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yoğun müdahalesi sonucu kurtarılan M.A.Ç., detaylı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuk, yaklaşık bir hafta sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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