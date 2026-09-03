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Başkan Özgür Kavak'tan Ankara'da yoğun temas: Bakanlıklara ziyaret...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Özgür Kavak'tan Ankara'da yoğun temas: Bakanlıklara ziyaret...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak, Ankara ziyaretleri kapsamında Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığında bir dizi temas gerçekleştirdi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak, başkent ziyaretleri kapsamında Afyonkarahisar’ın ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalarla ilgili temaslarda bulundu. Başkan Kavak, Ankara programının ilk durağında Millî Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Kavak burada, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Zikrullah Erdoğan ile bir araya geldi.

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Foto - Başkan Özgür Kavak'tan Ankara'da yoğun temas: Bakanlıklara ziyaret...

Gerçekleştirilen görüşmede Afyonkarahisar ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Şehrin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik çalışmaların da ele alındığı görüşmede karşılıklı istişare gerçekleştirildi. Kavak, ziyaretin ardından İçişleri Bakanlığına geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile görüşen Başkan Kavak, Afyonkarahisar’ın ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve şehrin geleceğine yönelik hizmetler hakkında istişarelerde bulundu.

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Foto - Başkan Özgür Kavak'tan Ankara'da yoğun temas: Bakanlıklara ziyaret...

Başkan Kavak, İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’yı da makamında ziyaret etti. Görüşmede Afyonkarahisar’ın öncelikleri, devam eden çalışmalar ve kentin geleceğine yönelik hedefler değerlendirildi.

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Foto - Başkan Özgür Kavak'tan Ankara'da yoğun temas: Bakanlıklara ziyaret...

Ankara temaslarının Afyonkarahisar açısından verimli geçtiğini belirten Başkan Kavak, ziyaretlerde kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Bülent Turan, Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Zikrullah Erdoğan’a teşekkür etti. Kavak, “Afyonkarahisar için çalışıyor, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz” mesajını verdi.

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