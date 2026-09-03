Başkan Özgür Kavak'tan Ankara'da yoğun temas: Bakanlıklara ziyaret...
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak, Ankara ziyaretleri kapsamında Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığında bir dizi temas gerçekleştirdi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak, başkent ziyaretleri kapsamında Afyonkarahisar’ın ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalarla ilgili temaslarda bulundu. Başkan Kavak, Ankara programının ilk durağında Millî Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Kavak burada, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Zikrullah Erdoğan ile bir araya geldi.