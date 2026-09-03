143’e sustular 1’e kıyamet kopardılar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi, suçta şahsilik ilkesi” başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ile Melih Gökçek hakkında kullanılan hukuk dilini karşılaştırdı. Karahasanoğlu, İmamoğlu hakkındaki 143 eylem isnadına rağmen masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkını hatırlatan çevrelerin, Gökçek’in gelininin Almanya’daki taşınmaz alımı üzerinden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı hedef aldığını yazdı.
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, son köşe yazısında “lekelenmeme hakkı”, “masumiyet karinesi” ve “suçta şahsilik” ilkelerinin kişilere göre farklı uygulanamayacağına dikkat çekti.
Karahasanoğlu, söz konusu hukuk ilkelerinin Ali Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu veya Melih Gökçek söz konusu olduğunda aynı şekilde yorumlanması gerektiğini belirterek, muhalif medya ve bazı muhafazakâr isimlere tepki gösterdi.
“EKREM İMAMOĞLU’NDA 143 EYLEM, GÖKÇEK’TE GELİNİN TAŞINMAZ ALIMI”
Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalarda “lekelenmeme hakkı” ve “masumiyet karinesi” vurgusu yapan çevrelerin Melih Gökçek konusunda aynı hassasiyeti göstermediğini belirten Karahasanoğlu, aradaki farkı şu sözlerle özetledi:
“Gökçek’e isnat edilen 1 ise, Ekrem’e isnat edilen 143.”
Karahasanoğlu, Melih Gökçek'in gelininin Almanya'da taşınmaz satın alması ve yurt dışına para transferi üzerinden Gökçek'e yönelik suçlamalar yöneltilmesini eleştirdi.
“SOLCULARIN RİYAKÂRLIĞINI TESCİLLEYELİM”
Yazısında özellikle “suçta şahsilik” ilkesine dikkat çeken Karahasanoğlu, İmamoğlu söz konusu olduğunda baba, oğul ve diğer aile üyelerinin fiillerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen çevrelerin, Melih Gökçek'i gelininin işlemleri üzerinden hedef aldığını kaydetti.
Siz 143 eylem isnat edilene reva görmediğiniz uygulamayı, Gökçek’e uyguluyorsunuz. Sonra da bizden, ‘143 eylemin sanığına dokunmayın’ diyorsunuz. Söyleyin, nerde görülmüş bu yoğurdun bolluğu?
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