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Gündem İsrail’in asıl korkusu ne? Yücel Kaya’dan çarpıcı analiz
Gündem

İsrail’in asıl korkusu ne? Yücel Kaya’dan çarpıcı analiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İsrail’in asıl korkusu ne? Yücel Kaya’dan çarpıcı analiz

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, “İran'dan sonra sıra Türkiye'de mi? İsrail'in asıl korkusu ne?” başlıklı köşe yazısında Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri mercek altına aldı. İran savaşı, PKK'nın silahsızlanması, SDG'nin tasfiyesi ve Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan savunma iş birliğini aynı stratejik tablo içerisinde değerlendiren Kaya, İsrail'de Türkiye'nin giderek daha ciddi bir bölgesel güç olarak görülmesine dikkat çekti.

Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında Ortadoğu'da peş peşe meydana gelen gelişmelerin Türkiye açısından ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “iç cepheyi tahkim etme” çağrısı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımları hatırlatarak, PKK'nın silahsızlanması ve Suriye'deki SDG yapılanmasının ortadan kaldırılması sürecini bölgedeki büyük güç mücadelesiyle birlikte ele aldı.

“ANKARA YAKLAŞAN BÜYÜK HESAPLAŞMAYI MI GÖRÜYOR?”

İran'daki savaş sırasında Kürt silahlı grupların dış güçlerle ilişkilerine ilişkin uluslararası basına yansıyan haberleri hatırlatan Kaya, bölgesel savaşlarda silahlı ve etnik yapıların büyük güçlerin “satranç taşlarına” dönüşebildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin aynı dönemde içeride PKK'yı silahsızlandırmaya, Suriye'de ise SDG yapılanmasını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmasının daha geniş bir güvenlik stratejisi çerçevesinde okunabileceğini belirten Kaya, şu soruyu gündeme taşıdı:

“Ankara uzun zamandır yaklaşmakta olan büyük hesaplaşmayı görüyor ve taşlarını ona göre mi diziyor?”

İSRAİL'İN TÜRKİYE ENDİŞESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kaya, İsrail'deki stratejik çevrelerde Türkiye'nin Suriye'deki askerî varlığı, Doğu Akdeniz'deki donanma gücü, büyüyen savunma sanayisi ve bölgesel nüfuzunun giderek daha fazla tartışıldığına dikkat çekti.

İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün “Türkiye İran değil, ama bir tehdit” başlıklı analizini de hatırlatan Kaya, İsrail kamuoyunda Türkiye'yi “yeni İran” olarak değerlendiren yaklaşımların ortaya çıktığını aktardı.

“BENİ YALNIZ YAKALAYAMAZSIN”

Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile geliştirdiği ortak savunma mekanizmasını da değerlendiren Kaya, Ankara'nın attığı adımları şu ifadelerle özetledi:

“Önce içerideki fay hatlarını kapat... Sınırındaki silahlı yapıyı tasfiye et... Suriye'nin parçalanmasını engelle... Savunma sanayini büyüt... Bölgesel ittifakını kur... Sonra karşındaki güce: ‘Beni yalnız yakalayamazsın’ de.”

Kaya, yazısının sonunda ise “İran'dan sonra sıra Türkiye'de mi?” sorusuna kesin bir cevap vermenin mümkün olmadığını belirterek önemli bir konuya dikkat çekti.

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