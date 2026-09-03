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Spor Arjantin’den Messi için dikkat çeken karar
Spor

Arjantin’den Messi için dikkat çeken karar

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Arjantin’den Messi için dikkat çeken karar

Milli takım kariyerine son veren Lionel Messi için bu hafta Arjantin'deki tüm maçların 10. dakikasında saygı duruşu yapılacak.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, milli takımı bırakma kararının ardından Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'nin özdeşleştiği 10 numaralı formaya ithafen, ülke genelindeki tüm müsabakaların 10. dakikasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı aldı. Bu kararın alınmasının ardından ilk saygı duruşu ise Velez Sarsfield ile Boca Juniors arasında oynanan Arjantin Kupası maçında gerçekleşti. Maçın hakeminin 10. dakikada oyunu durdurmasının ardından futbolcular ve taraftarlar, milli takım kariyerini sonlandıran Messi’yi alkışladı.

Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan futbolcu

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 34 maça çıkarken, toplam 21 gol kaydetti. 39 yaşındaki futbolcu ayrıca bu turnuvanın tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla galibiyet alan futbolcusu oldu. Messi, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna verilen 'Altın Top' ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu olarak yer alıyor. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda grup aşaması, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçlarında gol atan ilk ve tek oyuncu olarak da tarihe geçti.

Copa America'da 39 müsabakada forma giyen Messi, bu turnuvada en çok oynayan futbolcu olurken, bu maçlarda 14 gol kaydetti. Güney Amerika elemelerinde ise Messi, 72 mücadelede görev alandı ve 36 gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, Güney Amerika elemelerinin tüm zamanlarının en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor.

Lionel Messi, Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı 1 kez kazanırken, Copa America'da 2, Finalissima'da da 1 mşampiyonluk yaşadı. Messi ayrıca olimpiyatlarda da altın madalya elde etti.

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