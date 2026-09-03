Dün ‘hain’ ilan ettiği Bay Kemal’e bugün gülücük atıyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Şaibeyle oturduğu CHP Genel Başkanı koltuğundan yargı kararıyla kaldırılınca yaygara koparan; gittiği her yerde mahkeme kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nu linçleten; kaos planının suya düşmesiyle ise çareyi verileri ve vekilleri çalıp YP’ye kaçmakta bulan Özgür Özel, büyük bir omurgasızlık örneği daha sergiledi. Oyların bölünmesi ve Menderes Belediyesi’nin AK Parti’ye kaptırılmasıyla şoke olan Özel, arpalığa dönüşen İBB’nin de elinden kayıp gitmesi korkusuyla Kılıçdaroğlu’na yaltaklanmaya başladı. Yargıtay’da olan ‘Ahmak’ davasından karar çıkması, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi, İBB Başkanlığı için seçime gidilmesi, AK Parti adayının oylamadan galip çıkması kaygısı Özel’i Kılıçdaroğlu’na yanaştırdı. Özel ve Kılıçdaroğlu’nun temsilcilerinin art arda toplantılar yaptığı öğrenildi. Özel’in rant ve menfaati kaptırmamak için gönlünü almaya çalıştığı Kılıçdaroğlu’na laf edilmemesi için vekillere talimat verdiği, “CHP’yle uğraşmayın, önünüze bakın” dediği malumatı edinildi.

Tecrübeli siyasiler, Özel’in İstanbul’un kaymağını yemek için dün ‘hain’ ilan ettiği Kılıçdaroğlu’nun bugün kapısını çalmasının onursuzluk ve omurgasızlık olduğunu vurguladılar. Özel’in İBB’yi AK Parti’ye kaptırmaktan çekinerek Kılıçdaroğlu’na yalvarıp yakaracak kadar küçülmesinin ibretlik durum olduğunun altını çizdiler.

“ÖZEL ÇOK TUTARSIZ”

Akit’e konuşan CHP’li Mehmet Sevigen de şunları söyledi:

“CHP, önemli yol aldı. Büyük oranda arındı. Bu aşamada CHP’nin dikkatli olması, Özel ve ekibinden kaçınması gerek. Yani Özel’in ne denli güvenilmez, tutarsız olduğunu bilmeyen kalmadı. Özel’in daha düne kadar ‘Hain’ dedirttiği, yuhalattığı, hakaret ettirdiği Kılıçdaroğlu’na boşuna yanaşma gayretinde olmadığı açık. Özel’in ara ara menfaati için devamlı U dönüşü yaptığı aşikâr. Şu anda Özel’in derdinin ne olduğuna bakmalı. O, İBB’nin elden gitmesinden korkuyor olabilir. Menderes’i unutamıyor, İstanbul’da da aynı tablonun belirmesinden çekiniyor olabilir. İBB’nin AK Parti’nin eline geçmesinden ürküyor olabilir. O nedenle YP’li vekillere Kılıçdaroğlu’na, CHP’ye ses edilmemesi talimatını vermiş olabilir. Her ihtimali dikkate almak gerek. Bunun yanında Özel, oy oranlarının gerilediğini görüyor. Başta YP, güçlü görünüyordu. Tabii tartışmalar, kavgalar durumu başkalaştırdı. Şu anda gidişat CHP’nin lehine. Özel, hiddetlendikçe oy oranı aşağı geliyor. Muhtemelen YP kanadı, bunu anladı ve CHP’yle uğraşılmaması kararı aldı. Özel de Kılıçdaroğlu’nu hedef almanın yararına değil, zararına olduğunu idrak etmiş olmalı ki geri adım atmaya yöneldi. Ancak Özel, ilkeli ve tutarlı değil. Özel’in ne dediği, ne yaptığı belli değil. Özel, ergen gibi.

Böyle bir dil, tavır olur mu? Yahu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı’na ‘Kocanı boşa ama bize bunu yapma’ denir mi? Bu, kavga nedeni. Gelinen aşamada ise ‘AK Parti’ye giden belediye başkanlarına hakkımı helal etmiyorum’ ifadesini kullanıyor. Tamam da biz, size hakkımızı helal ediyor muyuz? Yani CHP’den kopan, adları şaibelere karışan belediye başkanlarını kim getirdi? Rüşvetten, hileli ihalelerden yargılanan belediye başkanlarını kim aday yaptı? Bu belediye başkanlarının hiç mi günahları yok? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı kim getirdi? Siz getirmediniz mi, Özel? O nedenle CHP’nin Özel ve ekibinden kaçınması gerek. Arınmanın devam etmesi için bu şart.”