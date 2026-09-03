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Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

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Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Galatasaray'da gelmeyen merkez orta sahaya transfer sonrası kadroda düşünülmeyen Nhaga şimdi de İlkay'ın önüne bile geçti ve Sara ile transfer gelene kadar idare edilecek...

#1
Foto - Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Merkez orta saha transferi yapmayan Galatasaray'da Renato Nhaga'nın kalması da kesinleşti. Hatta 19 yaşındaki futbolcu şu anda İlkay Gündoğan'ın da önünde bulunuyor.

#2
Foto - Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Galatasaray kış döneminde Casa Pia Kulübü'ne 6.5 milyon euro ödeyerek Renato Nhaga'yı kadrosuna katmıştı. O dönemde Trabzonspor da oyuncuyla ilgilenmişti. Genç yetenek konuyla ilgili olarak, "Bir seçim yaptım ve Galatasaray'ı tercih ettim" demişti...

#3
Foto - Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Gine-Bissaulu futbolcu, fazla forma şansı bulamadı. Bu sebeple yaz döneminde kiralanabileceği konuşuluyordu. Fakat yaşananlar sonrasında takımda kaldı. Galatasaray, merkez orta saha transferi yapmadı. Nhaga'nın özellikle Türkiye Kupası'nda sıklıkla şans bulması bekleniyor.

#4
Foto - Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Sarı-Kırmızılılar'ın mevcut kadrosunda asıl yeri merkez orta saha olan 3 futbolcu var:

#5
Foto - Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Gabriel Sara Renato Nhaga İlkay Gündoğan

#6
Foto - Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Ve bu sezon Nhaga'nın İlkay Gündoğan'dan daha fazla süre alması bekleniyor (Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda). 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterini fazlasıyla karşılıyor.

#7
Foto - Şok üstüne şok: Galatasaray'da kör öldü, badem gözlü oldu... Yok artık!

Renato Nhaga, hiçbir şekilde ayrılmak istemediğini transfer döneminin başında teknik heyete iletmişti. Genç yetenek kalarak savaşmayı tercih etti. Özellikle bu sezon göstereceği performans, Sarı-Kırmızılı forma altındaki geleceğini de direkt olarak etkileyecek.

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