  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya liderliği kılıfıyla coğrafyayı parselleme şovuna kalkıştı! Trump’tan Hürmüz Boğazı için skandal "Trump Boğazı" şovu! KKTC'de deprem! Ulaştırma Bakanı görevden alınınca partisini hükümetten çekti Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın? Türkiye Gazze için devrede! Bakan Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Yürekleri ağızlara getiren olay! Korkuluklara tırmanıp küçük kızı kurtardı İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar! Fondaş medyanın zehirlediği bir genç daha hezeyan saçtı! Çok fazla Halk TV ve Sözcü izlerseniz çocuğunuz işte böyle olur! Bosna Kasabı Mladic için yapılan törene sert tepki! “Sırbistan bu şekilde Avrupa Birliği'ne giremez” İran’dan ABD’ye çok sert mesaj: Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız! İstanbul valiliği 'satanizm' ayinine izin vermedi! Sapkın konser iptal edildi
Avrupa Belediye başkanının katili kızı çıktı!
Avrupa

Belediye başkanının katili kızı çıktı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Belediye başkanının katili kızı çıktı!

İtalya’nın Bologna kentinde belediye başkanı Marco Bellini’nin ölümüyle ilgili soruşturmada şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Polis, 61 yaşındaki başkanın cinayetinin arkasında kendi kızı Elena Bellini’nin olduğunu açıkladı.

İtalya’nın Bologna kentinde belediye başkanı Marco Bellini’nin ölümüyle ilgili soruşturmada şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Polis, 61 yaşındaki başkanın cinayetinin arkasında kendi kızı Elena Bellini’nin olduğunu açıkladı.

Bologna Belediye Başkanı Marco Bellini, geçtiğimiz pazartesi günü evinde ölü bulunmuştu. İlk incelemelerde olayın cinayet olduğu belirlenirken polis, uzun süre başkanın siyasi ve ticari bağlantılarını mercek altına aldı.

Ancak soruşturmanın seyri, güvenlik kameralarının incelenmesiyle değişti. Polis, olay gecesi eve girip çıkan kişinin Bellini’nin 29 yaşındaki kızı Elena olduğunu tespit etti.

 

İtalyan basınına yansıyan iddialara göre Elena Bellini, cinayet gecesi babasıyla evde baş başa kaldı. İkili arasında uzun süredir devam eden ailevi ve mali anlaşmazlığın o gece yeniden tartışmaya dönüştüğü öne sürüldü.

Polisin evde yaptığı incelemede cinayette kullanıldığı değerlendirilen bazı delillere de ulaşıldı. Elena Bellini gözaltına alınırken ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, cinayetin kesin nedeninin henüz netleşmediğini ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

Başkan Bellini’nin ölümü Bologna’da büyük yankı uyandırırken, cinayet soruşturmasının kendi kızına uzanması İtalya kamuoyunda şok etkisi yaptı.

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Bakan Ersoy’un Katıldığı Açılışla Başladı
Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Bakan Ersoy’un Katıldığı Açılışla Başladı

Aktüel

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Bakan Ersoy’un Katıldığı Açılışla Başladı

4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi
4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi

Avrupa

4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi

Katil devlet alıkoymuştu! Dr. Ebu Safiyye’yi gardiyanlar tehdit ediyor
Katil devlet alıkoymuştu! Dr. Ebu Safiyye’yi gardiyanlar tehdit ediyor

Dünya

Katil devlet alıkoymuştu! Dr. Ebu Safiyye’yi gardiyanlar tehdit ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23