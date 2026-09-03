Belediye başkanının katili kızı çıktı!

İtalya’nın Bologna kentinde belediye başkanı Marco Bellini’nin ölümüyle ilgili soruşturmada şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Polis, 61 yaşındaki başkanın cinayetinin arkasında kendi kızı Elena Bellini’nin olduğunu açıkladı.

Bologna Belediye Başkanı Marco Bellini, geçtiğimiz pazartesi günü evinde ölü bulunmuştu. İlk incelemelerde olayın cinayet olduğu belirlenirken polis, uzun süre başkanın siyasi ve ticari bağlantılarını mercek altına aldı.

Ancak soruşturmanın seyri, güvenlik kameralarının incelenmesiyle değişti. Polis, olay gecesi eve girip çıkan kişinin Bellini’nin 29 yaşındaki kızı Elena olduğunu tespit etti.

İtalyan basınına yansıyan iddialara göre Elena Bellini, cinayet gecesi babasıyla evde baş başa kaldı. İkili arasında uzun süredir devam eden ailevi ve mali anlaşmazlığın o gece yeniden tartışmaya dönüştüğü öne sürüldü.

Polisin evde yaptığı incelemede cinayette kullanıldığı değerlendirilen bazı delillere de ulaşıldı. Elena Bellini gözaltına alınırken ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, cinayetin kesin nedeninin henüz netleşmediğini ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

Başkan Bellini’nin ölümü Bologna’da büyük yankı uyandırırken, cinayet soruşturmasının kendi kızına uzanması İtalya kamuoyunda şok etkisi yaptı.