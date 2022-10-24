  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’nin özel hava indirme birliği, 80 yıl sonra ilk kez Avrupa’ya konuşlandırıldı!
Dünya

ABD’nin özel hava indirme birliği, 80 yıl sonra ilk kez Avrupa’ya konuşlandırıldı!

ABD’nin 101’inci Hava İndirme Birliği, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez, NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa’ya konuşlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 12:58:00 -
ABD’nin özel hava indirme birliği, 80 yıl sonra ilk kez Avrupa’ya konuşlandırıldı!

ABD’nin 101’inci Hava İndirme Birliği, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez, NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa’ya konuşlandırıldı.

Verilen bilgilere göre birlik, Romanya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesinde bulunuyor. “Bağıran Kartallar” olarak da bilinen hafif piyade birliği, dünyanın herhangi bir noktasındaki savaş alanına -yalnızca saatler içerisinde- konuşlandırılmaya hazır şekilde eğitildi ve savaşmaya hazır.

ABD’nin 101’inci Hava İndirme Birliği, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez, NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa’ya konuşlandırıldı. Birlik, Romanya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesinde bulunuyor.

“Bağıran Kartallar” olarak da bilinen hafif piyade birliği, dünyanın herhangi bir noktasındaki savaş alanına -yalnızca saatler içerisinde- konuşlandırılmaya hazır şekilde eğitildi ve savaşmaya hazır.

Birlik, Romanya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor.

“NATO topraklarının her bir karışını savunmaya hazırız.” diyen birliğin yardımcı komutanı Tuğgeneral John Lubas, “Biz hafif piyade gücüyüz, ancak yine de uçaklarımız ve hava saldırılarımız için hareketliliğimizi (mobilite) beraberimizde getiriyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Romanya’nın Ukrayna sınırında yer alan tatbikat sahası, Rusya’ya ABD ordusunun burada olduğuna dair “açık bir mesaj” olarak nitelendiriliyor.

Kentucky’deki 101’inci Hava İndirme Birliği’nden toplamda 4 bin 700 civarında asker, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için konuşlandırılmış durumda.

Rusya, Ukrayna’ya karşı saldırılarını 24 Şubat’ta başlatmıştı.

ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah F-16 tehdidi
ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah F-16 tehdidi

Gündem

ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah F-16 tehdidi

NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması
NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması

Siyaset

NATO'ya girmek isteyen ülkeden flaş Türkiye açıklaması

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne Aslan Değirmenci atandı
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne Aslan Değirmenci atandı

Aktüel

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne Aslan Değirmenci atandı

NATO Askeri Komitesi Türkiye'de
NATO Askeri Komitesi Türkiye'de

Gündem

NATO Askeri Komitesi Türkiye'de

Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye mektup! NATO üyeliği konusunda...
Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye mektup! NATO üyeliği konusunda...

Gündem

Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye mektup! NATO üyeliği konusunda...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23