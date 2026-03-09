ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor!

1941: Utanç günü ve Pasifik’teki yıkım

7 Aralık 1941 sabahı, Japon İmparatorluk Donanması aylar süren sinsi planlarını devreye sokarak Hawaii’deki Pearl Harbor üssünü yerle bir etmişti. İki dalga halinde saldıran 353 savaş uçağı, hazırlıksız yakalanan Amerikan filosuna bomba yağdırdı:

Can Kaybı: 2.403 Amerikan askeri öldü.

2.403 Amerikan askeri öldü. Gemi Zayiatı: 8 dev savaş gemisi ağır hasar aldı, 4’ü sulara gömüldü.

8 dev savaş gemisi ağır hasar aldı, 4’ü sulara gömüldü. Hava Gücü: 180’den fazla uçak henüz havalanamadan yok edildi.

180’den fazla uçak henüz havalanamadan yok edildi. USS Arizona Faciası: Cephaneliği vurulan gemide 1.177 denizci can verdi; bu rakam toplam kaybın neredeyse yarısıydı.

Ambargo silahı geri tepti

O dönemde Japonya’nın yayılmacılığını durdurmak isteyen ABD, petrol ve ticaret ambargosuyla Japon ekonomisini boğmaya çalışmıştı. Yakıt krizine giren Japonya, bu kuşatmayı yarmak için ABD donanmasını saf dışı bırakmaya karar vererek baskını gerçekleştirdi. Bugün de benzer ambargo ve baskı yöntemlerini İran’a karşı kullanan ABD, beklemediği bir askerî toparlanma ve direnişle karşı karşıya kaldı.

Mazinin toparlanması bugünün yıkımı

Pearl Harbor baskınında ABD, şans eseri uçak gemilerini ve petrol depolarını kurtardığı için kısa sürede savaş ekonomisine geçip toparlanabilmişti. Ancak bugün bazı yorumcular, İran ile girilen bu tırmanışta ABD’nin askerî yıkımının çok daha derin olduğunu ifade ediyor.

Yeni Kırılma Noktası: Uzmanlar, Washington’ın bu kez bölgedeki stratejik üstünlüğünü kaybettiğini vurguluyor.

Uzmanlar, Washington’ın bu kez bölgedeki stratejik üstünlüğünü kaybettiğini vurguluyor. Bitmeyen Yıkım: 1941’deki gibi hızlı bir toparlanmanın aksine, mevcut savaşın ABD için yıllar sürecek bir askerî ve ekonomik enkaza dönüştüğü belirtiliyor.

Başkan Roosevelt’in "utanç günü" olarak nitelediği o karanlık sabahın gölgesi, bugün İran karşısında ağır darbeler alan ABD’nin üzerinde yeniden dolaşıyor. Washington'ın zorbalıkla kaynaklara çökme planı, modern tarihin en büyük askerî hezimetlerinden birine doğru sürükleniyor.