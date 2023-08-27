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Gündem ABD'nin iki yüzü... Irkçı cinayet... Özgürlükler ülkesinde siyahilere yer yok
Gündem

ABD'nin iki yüzü... Irkçı cinayet... Özgürlükler ülkesinde siyahilere yer yok

Yeniakit Publisher
2023-08-27 10:41:00 -
ABD'nin iki yüzü... Irkçı cinayet... Özgürlükler ülkesinde siyahilere yer yok

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının "ırkçı nedenlerle" gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi.

Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullandı.

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

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