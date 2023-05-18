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Dünya ABD'nin ham petrol stoklarındaki yükseliş petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu
Dünya

ABD'nin ham petrol stoklarındaki yükseliş petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-18 09:40:00 -
ABD'nin ham petrol stoklarındaki yükseliş petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla uluslararası piyasalarda 76,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 76,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yatırımcıların ABD'de devam eden borç limiti görüşmelerine temkinli yaklaşması ve ABD'nin ham petrol stoklarındaki beklenenden fazla yükseliş etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

Bir anlaşmaya varana kadar Kongre liderleriyle görüşmeleri sürdüreceklerine dikkati çeken Biden, pazar günü borç limiti konusunda basın toplantısı yapacağını ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltme olasılığının artması da fiyatları baskılayan bir unsur oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerine devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti.
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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.

HAM PETROL STOKLARINDA BEKLENENDEN FAZLA YÜKSELİŞ

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış da dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin düşük seyrettiği algısına neden olarak fiyatları baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon varil artarak 467 milyon 600 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 690 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 400 bin varil düşüşle 359 milyon 600 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 400 bin varil azaldı ve 218 milyon 300 bin varile geriledi.

Uzmanlar, ham petrol fiyatlarının yükselmesi için ABD ekonomisinin resesyonu atlatacağına veya Çin'deki toparlanmanın hız kazanacağına dair net bir sinyale ihtiyacı olduğunu değerlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,72 ile 76,87 dolar aralığının direnç, 76,45 ile 76,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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