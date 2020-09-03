ABD'nin ham petrol stoklarında sert düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,4 milyon varil (yüzde 1,8) düşüşle 498,4 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,9 milyon varil azalmasıydı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 648,2 milyon varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 4,3 milyon varil (yüzde 1,8) azalarak 234,9 milyon varile geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günde ortalama 1 milyon varil gerileyerek 4,9 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı günde ortalama 361 bin varil düşüşle 3 milyon varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi 22-28 Ağustos haftasında 1 milyon 78 bin varil azalarak yaklaşık 10.164 milyon varile geriledi.

ÇED'in "Ağustos 2020 Kısa Vadeli Enerji Görünümü Raporu" na göre, ABD ham petrolünün günlük ortalama üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil olması bekleniyor.



