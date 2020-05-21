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Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

Ülkenin ticari ham petrol stokları 15 haftalık artışın ardından ikinci kez geriledi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:10:55 -
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon varil geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon varil (yüzde 0,9) azalarak 526,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 700 bin varil düşüş göstermişti.

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste artış gösterdikten sonra ikinci kez gerilemiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1,9 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 641,6 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 2,8 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 255,7 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 3,5 milyon varil düşmüştü.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 194 bin varil azalarak 5,2 milyon varile, petrol ihracatı günlük ortalama 286 bin varil azalarak 3,2 milyon varile geriledi.

Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 115 bin varil düştü. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 9-15 Mayıs'ta yaklaşık 11,5 milyon varil olarak gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22-28 Şubat'ta 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil olması bekleniyor.

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