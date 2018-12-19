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ABD'li yetkili açıkladı: Suriye'den çekilme kararı, Trump-Erdoğan görüşmesinde alındı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının perde arkası Erdoğna - Trump görüşmesi çıktı. ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, "Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:25
ABD'li yetkili açıkladı: Suriye'den çekilme kararı, Trump-Erdoğan görüşmesinde alındı

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, "Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye'den çekiliyor

ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyuran Beyaz Saray'ın ardından, Başkan Donald Trump "Suriye'de kalmak için bir neden kalmadı" şeklinde bir açıklama yaptı. Son olarak Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını duyurdu.

Çekilme kararının perde arkası

ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.

"Karar Erdoğan-Trump anlaşmasının sonucu"

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Karar, Trump ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan arasında Cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde alındı." açıklamasında bulundu.ABD'li yetkili, "Takip eden her şey, o telefon görüşmesinde varılan anlaşmanın hayata geçirilmesidir" dedi.

Bu gelişmelerin öncesinde Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning'den "Şu an için bölgedeki ortaklarımızla ve onlar üzerinden çalışmaya devam ediyoruz" açıklaması geldi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:25
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Amerika Birleşik Devletleri
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Tayyip Erdoğan
  7. Donald Trump
  8. Recep Tayyip
  9. Beyaz Saray
  10. Erdoğan-Trump görüşmesi
  11. ABD

YORUM YAZ

  • EyüpEyüp1 sa önce
    Bunlar gene bizim reisi kandirirlar bekletirler bekletirler Tam çekilecekleri sira deaş iki bomba daha patlatir sonra sonrasini biliyorsunuz zaten
  • EyüpEyüp1 sa önce
    Bunlar bizim reisi gene kandirirlar
  • Mehmet YanıkMehmet Yanık1 sa önce
    Aynı haberi t24.com.tr sitesi de kullanmış ama Beyazsaray sözcüsünün karar Trump - Erdoğan görüşmesinde alındı sözünü sansürleyerek verdiler.Birde basın ahlakından bahsederler. Bunlar gazatecimi şimdi?iyiyki varsın Akit

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