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Ekonomi ABD'li yatırım bankaları Wall Street'in yönü konusunda uyuşamadı
Ekonomi

ABD'li yatırım bankaları Wall Street'in yönü konusunda uyuşamadı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:36:00 -
ABD'li yatırım bankaları Wall Street'in yönü konusunda uyuşamadı

Morgan Stanley, ekonominin resesyona girmek üzere olması veya Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya hazır olması nedeniyle hisse senetlerinin düşeceğini söyledi. Ancak Goldman ve JPMorgan, bugünkü enflasyon verileri yumuşak olursa borsanın yükseleceğini söyledi.

ABD'nin 3 dev bankası bugünkü enflasyon verisi öncesi, borsa hisseleri konusunda ayrıştı. Morgan Stanley'in en iyi hisse senedi stratejisti Mike Wilson, hisse senetlerinin daha da düşeceğini tahmin etti. Wilson'a göre, yatırımcılar ekonominin resesyona doğru ilerlediğini ya da Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya hazır olduğunu anladıkça hisse senetleri daha da düşecek.

Bir podcast'te Wilson, yatırımcıların Fed'in bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürmesini beklemesi ve daha fazla ekonomik büyüme beklentilerini sürdürmesi nedeniyle borsadaki son zamanlardaki iyimser havaya işaret etti. Ancak her ikisinin de gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu ve bunun kurumsal kazançlar dolayısıyla borsa için sorun oluşturduğunu söyledi.

Wilson, "Hisse senedi piyasasının her iki dünyanın da en iyisini beklemeye devam ettiğine inanıyoruz: Faiz oranı indirimleri ve kalıcı büyüme. Bunun yerine, büyüme durgunluğa doğru yavaşlarken bile daha sıkı bir Fed var. Bu, hisse senetleri için zor bir ortam olacak" diye uyardı.

Wilson , 2008'den bu yana görülen en kötü kazanç resesyonunun bu yıl piyasayı vurabileceğini ve bunun da hisse senetlerini yüzde 26 oranında düşürebileceğini tahmin etti.

DİĞER TARAFTA RALLİ ÖNGÖRÜSÜ

Goldman Sachs'ın ortaklarından John Flood'a göre ise tüketici fiyat endeksindeki yüzde 5 civarında veya altındaki bir konsensüs, S&P 500'ün en az yüzde 0,5 artmasıyla bir hisse senedi rallisini ateşleyebilir. keskin bir şekilde daha düşük. Kıyaslama endeksinin yüzde %5,9'un üzerinde bir okumada en az yüzde 2 düşebileceğini de sözlerine ekledi.
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Flood, müşterilerine bir notta "Veriler ne kadar soğuksa şu anda hisse senetleri için o kadar iyi. Hızlı para topluluğu için zahmetli ticaret, sıcak baskıda döngüsel performanstan daha iyi olacaktır." dedi.

JPMorgan'dan Andrew Tyler liderliğindeki ekip de bu görüşü tekrarlıyor. Grubun analizlerine göre, gerçekleşmesi en muhtemel senaryo, TÜFE'nin yüzde 5 ile yüzde 5,2 arasında olması ve S&P 500'ün yüzde 0,5 ile yüzde 0,75 arasında olması. Enflasyonun yüzde 5,5'i aştığı aşırı bir durumda, hisse senetleri yüzde 3'ten fazla değer kaybedebilir.

Enflasyonun yüzde 4,5'in altına düşmesi durumunda her iki işlem masası da en az yüzde 2,5'lik bir hisse senedi rallisini kaleme aldı. TÜFE bu seviyeye en son Nisan 2021'de yaklaştı ve JPMorgan bunun bu kez gerçekleşmesi için yüzde 1 olasılık atadı.

Tyler ve meslektaşları, "SPX'i muhtemelen yakın vadeli aralığının en üstüne çıkaracak başka bir kuyruk riski senaryosu. Bu senaryoyu elde etmek için, muhtemelen konut fiyatıyla ilgili tüm ölçümlerde beklenmedik bir düşüşe ihtiyacımız var." diye yazdı.

 

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