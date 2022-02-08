ABD’li uzmandan itiraf: John Kennedy, CIA tarafından öldürüldü

John F. Kennedy'nin suikastını araştıran ABD’li bir uzman ve adli tıp doktoru, John F. Kennedy'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından planlanan bir komplo sonucu öldürüldüğünü belirterek, katilinin CIA için çalıştığını söyledi. The Times’ı haberine göre, 90 yaşındaki uzman Cyril Wecht, “The JFK Assassination Dissected” adlı kitabında, suikastı düzenleyen eski asker Lee Harvey Oswald'ın emri, 1953-1961 arasında CIA Direktörü olan Allen Dulles'dan aldığını söyledi.

Wecht kitabında, Dulles’in Kennedy tarafından görevinden alındıktan sora intikam almak istediğini ve onu öldürmek için Oswald’ı kullandığını kaydetti.

Kenndy, Küba lideri Fidel Castro’nun devrilmesi için yapılan başarısız Domuzlar Körfezi Çıkarması sonrası Dulles’i görevden aldı.

Wech, “Bildiğim her şey ve tanıştığım insanlar hakkında konuşmanın zamanının geldiğini hissettim. Bu yeni kitap üzerinde çalışmaya 6 yıl önce başladım” dedi.

John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te eşi Jackie Kennedy'yle birlikte üstü açık bir araba içinde Dallas’ta bir konvoyda ilerlerken suikasta uğramıştı.

Eski bir ABD denizcisi olan Oswald, o gün tutuklandı ve iki gün sonra işadamı Jack Ruby tarafından öldürüldü.

Ruby 1967'de 55 yaşında, Dullas ise 1969'da 75 yaşında hapishanede öldü.