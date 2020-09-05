ABD'li ünlü isimden tepki: Bu plan ABD'nin sonunu getirir! Çöpe atacak

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili konuşan Forbes Medya Baş Editörü ve İcra Kurulu Başkanı Steve Forbes, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın "vergi planı"na tepki gösterdi.

Yıllık 400 bin dolardan fazla kazanan ABD'li vatandaşlara uygulanacak vergi arttırma planını değerlendiren Steve Forbes, "ABD ekonomisi için felaket" ifadesini kullandı.

"ABD ekonomisini tamamen çöpe atacak"

Forbes, Biden'ın bu vergi planının koronavirüs salgınının vurduğu ABD ekonomisini "tamamen çöpe atacağını" söyledi ve "Bu vergiler, Çinli şirketlerin yüksek teknolojide daha rekabetçi hale geldiği bir zamanda yatırımı kurutur" diye konuştu.

"Tam anlamıyla bir felaket olacak"

Böyle bir uygulamayla herkesin etkileneceğini söyleyen Forbes, "İnsanları etkileyen kötü bir ekonominiz olduğunda, insanlar zam ve ücret alamazlar, iş bulamazlar, daha yüksek ücret alamazlar. Bu tam anlamıyla bir felaket olacak" ifadelerini kullandı.

Biden'ın "daha yüksek vergiler ve daha yüksek düzenleme" programını hayata geçirmesi halinde ABD ekonomisinin durma noktasına geleceğini ve enflasyonun büyük ölçüde artacağını sözlerine ekledi.

Trump yerden yere vurdu: Ekonomik çöküş olur

Bu vergi planına ABD Başkanı Donald Trump da tepki göstermişti. Trump yaptığı açıklamada Joe Biden'ın vergi planının duyulmamış bir ekonomik çöküşle sonuçlanabileceğini ifade etmişti.

Planı adeta yerden yere vuran Trump, "4 trilyon dolar vergilendirme istiyorlar. Tarihin şimdiye kadarki en büyük vergi artışı olacak" diye konuşmuştu.