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ABD'li şirket araştırdı! Erdoğan 1. çıktı

Amerikalı Washington Institute tarafından Kuveyt'te yapılan araştırmada dünyanın en çok sevilen lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçildi.

12 Mart 2019 Salı 09:24
ABD'li şirket araştırdı! Erdoğan 1. çıktı

ABD düşünce kuruluşu Washington Institute tarafından Kuveyt halkı üzerinde yapılan kamuoyu yoklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevilen dünya lideri seçildi.

Kuveyt gazetesi Alqabas tarafından haberleştirilen sonuçlar, "Kuveytliler Trump'a kızıyor Erdoğan'ı seviyor" başlığıyla verildi.

Kuveytlilerin, ABD Başkanı Donald Trump'a olan desteklerinin, "yüzde 5 olduğu" belirtilen haberde, Erdoğan'ın ise Kuveytlilerin yüzde 64'ünün sevgisini kazandığı belirtildi.

Kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, yabancı liderler arasında Erdoğan'dan sonra ikinci sırayı yüzde 49 ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Trump ile aynı orana sahip olması dikkati çekti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerle gelişen ikili ilişkiler, yönetimlerin yanı sıra halk üzerinde de olumlu sonuçlara neden oluyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir, 2017'de Türkiye'ye iki ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuveyt'i aynı yıl üç kez ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:24
  1. Washington Institute
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 47 dk önce
    Valla mi yapma ya
  • Kürşad YÖRÜKOĞLU Kürşad YÖRÜKOĞLU 47 dk önce
    Araplar birini seviyorsa o TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu arap mason karışımı rabiscidir
  • MehmetMehmet49 dk önce
    "Kişi sevdiği ile beraberdir". Evel Allah bizler sayın Erdoğan'ı seviyoruz. Artılar eksilerinden çok çoktur. Bizler sabah başka akşam başka olan lidercikleri sevmeyiz...

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