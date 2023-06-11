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Gündem ABD'li Senatör Schumer'den küstahça Türkiye çıkışı: karşı çıkan sözleri şaşkına çevirdi! Böyle duyurdu
Gündem

ABD'li Senatör Schumer'den küstahça Türkiye çıkışı: karşı çıkan sözleri şaşkına çevirdi! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-11 00:15:00 -
ABD'li Senatör Schumer'den küstahça Türkiye çıkışı: karşı çıkan sözleri şaşkına çevirdi! Böyle duyurdu

ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Demokrat Senatör Chuck Schumer, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuştu. Küstah sözleri ile tepki topladı. Schumer, Türkiye'nin uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu iddia ederek, dünyanın Türkiye'nin bölgedeki saldırganlığına karşı durması gerektiğini savundu.

ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Demokrat Senatör Chuck Schumer, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuştu.

Schumer, Türkiye'nin uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu iddia ederek, dünyanın Türkiye'nin bölgedeki saldırganlığına karşı durması gerektiğini savundu.

ABD'nin Türkiye'ye güvenmesinin tehlikeli olduğunu öne süren Schumer, Türkiye'nin işlediği suçlardan sorumlu tutulması için diplomatik girişimler yapılması gerektiğini söyledi.

Schumer ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları ve modernizasyon ekipmanları satışını değerlendirmek için Kongre'nin görevli olduğunu belirtti.

Schumer, tüm dünyanın, “Türkiye’nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki saldırganlığına karşılık vermesi gerektiğini” savunarak, “ABD’nin uluslararası normları ve dünya düzenini koruması için Türkiye’ye güvenmesi gerektiği fikri sadece tehlikeli olmakla kalmayıp aynı zamanda bizim ve müttefiklerimizin güvenliğini de tehdit etmektedir” dedi.
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Schumer, “ABD’nin ve uluslararası toplumun Türkiye’yi işlediği suçlardan sorumlu tutmak için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğine yürekten inanıyorum” diye ekledi.

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