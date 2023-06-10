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Dünya Rusya'ya çok ilginç Bitcoin suçlaması geldi: Skandal iddia ortaya çıkınca şok etti!
Dünya

Rusya'ya çok ilginç Bitcoin suçlaması geldi: Skandal iddia ortaya çıkınca şok etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 22:37:00 - 2023-06-10 22:39:13
Rusya'ya çok ilginç Bitcoin suçlaması geldi: Skandal iddia ortaya çıkınca şok etti!

ABD Adalet Bakanlığı'ndan akılalmaz bir olay yaşandı. Rusya'yı bitcoin aklamakla suçladı!Eğer gerçek ise büyük skandal!ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), o zamanlar dünyanın en büyüklerinden biri olan ve şu anda feshedilmiş olan kripto borsası Mt. Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner, New York'un Güney Bölgesi'nde (SDNY) soygunla bağlantılı yaklaşık 647.000 bitcoin aklamakla suçlanıyor

 Ayrıca Bilyuchenko, kötü şöhretli Rus kripto borsası BTC-e'yi işletmekle ilgili olarak Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'nde (NDCA) ayrı suçlamalarla karşı karşıya.

Çift, SDNY'de kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Bu arada, NDCA suçlamaları, kara para aklama ve lisanssız bir para hizmetleri işletmesi işletmek için komplo kurmak için. SDNY suçlamaları her sanık için maksimum 20 yıl hapis cezası öngörürken, Bilyuchenko NDCA iddianamesinde maksimum 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

DOJ, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçilerinin Eylül 2011'de Mt Gox'un kripto cüzdanlarını depolayan sunucuya erişim sağladığını söylüyor.

Rusya'ya ilginç Bitcoin suçlaması

Sunuculara sızdıktan sonra, çift ve ortaklarının müşterilerin bitcoinlerini kontrol ettikleri hesaplara aktarmaya başladıkları iddia ediliyor. Buna ek olarak, çalınan bitcoinleri yine grup tarafından kontrol edilen diğer kripto para borsalarındaki hesaplara aklamakla suçlanıyorlar.

Komplocuların, Bilyuchenko, Verner tarafından kontrol edilen paravan şirketlerin adları da dahil olmak üzere "çeşitli denizaşırı banka hesaplarına" düzenli transferler talep etmek için kullandıkları bir ilişki olan New York bitcoin komisyonculuk hizmetiyle pazarlık yaptıkları ve hileli bir "reklam sözleşmesi" yaptıkları da iddia ediliyor.
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teknolojioku'ya göre: DOJ, grubun Mart 2012'den Nisan 2013'e kadar 6,6 milyon doların üzerinde transfer yaptığını söylüyor.

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