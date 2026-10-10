1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Fatih Tançalan’ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik çalışmalar genişletildi.

ANTALYA’DA 1,5 MİLYAR TL BULUNDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakkı Doğan’ın ifadesinde belirttiği Antalya’daki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi. Paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve soruşturmayla bağlantısının belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

ELE GEÇİRİLEN PARALARIN TOPLAMI 2,5 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında, 26 Eylül 2026’da İstanbul’da iki otomobilde yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları bulunmuştu. Söz konusu dövizlerin o tarihteki kur üzerinden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu belirtilmişti.

Antalya’da ele geçirilen 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ile önceki operasyonlarda bulunan dövizlerin açıklanan TL karşılıkları toplandığında, toplam tutar 2 milyar 475 milyon 395 bin TL’ye ulaştı.

SAHTE DOLAR VE EURO İDDİASI

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgi oldu. Banknotların miktarının ve olası kullanım alanlarının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Sahte olduğu belirtilen dövizlerin, şüphelilerin yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerden para temin ettikleri yönündeki iddialarla bağlantısı da araştırılıyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELERDE DÖVİZ GÖSTERDİĞİ İDDİASI

Soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir kişinin şikâyeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini ve ülke içinde transfer edildiğini öne sürdü.

Şikayetçi, Mehmet Fatih Tançalan’ın görüntülü görüşmeler sırasında kendisine yüksek miktarda nakit para göstererek güvenini kazandığını ve bu yolla kendisinden para aldığını iddia etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Hakkı Doğan’ın yakalanmasının ardından verdiği ifadede de Tançalan’ın yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği öne sürülen paraların ülke içinde transfer edilmesinde rol aldığı ve çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi izlenimi oluşturduğu iddialarına yer verdiği belirtildi.

5 İLDE OPERASYON: 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakkı Doğan’ın ifadesi doğrultusunda 26 Eylül’de İstanbul’da iki otomobilde arama yapılırken, araçlarda milyonlarca avro ve doların yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen iki otomobil de ele geçirildi. Doğan, işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında 6 Ekim 2026’da Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

9 Ekim’de hakimliğe sevk edilen şüphelilerden İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel tutuklandı. Fatmanur Tançalan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan’la birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 9’a ulaştığı belirtildi. Diğer şüphelilerle ilgili incelemeler sürüyor.

PARA TRAFİĞİ VE OLASI MAĞDURLAR ARAŞTIRILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ele geçirilen paraların kaynağı, dövizlerin gerçeklik durumu, para hareketleri ve şüphelilerin finansal bağlantıları araştırılıyor. Şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediğinin belirlenmesi için de çalışmalar devam ediyor.