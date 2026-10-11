Riyad havalimanında saldırı: 12 ölü, 309 yaralı olduğu bildirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan’ın başkentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırının ardından terminalin tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu belirtildi. Görgü tanıkları, bölgede en az iki şiddetli patlama sesi duyduklarını aktardı.
Suudi Arabistan, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na dün düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, saldırı sonrasında havalimanının tahliye edildiğini ve uçuş trafiğinin durdurulduğunu söyledi. Bölgede bulunan görgü tanıkları ise en az iki güçlü patlama sesi duyulduğunu ifade etti.
YOLCULARA UÇUŞ DURUMUNU KONTROL EDİN UYARISI
Havalimanı tarafından yayımlanan kısa uyarıda, yolcuların yola çıkmadan önce uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri istendi.
Saldırı, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’de İran destekli Husilere yönelik başlattığı saldırıların ardından yaşandı. Paylaşılan bilgilerde, havalimanını hedef alan saldırının sorumlusuna ilişkin bir açıklama yer almadı.